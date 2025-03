Pan abandona una visita con Formoso a unas obras de Cambre al considerarlo un acto partidista del PSOE

El protocolo provocó ayer un desencuentro entre dos cargos políticos que, al menos en la gestión pública, se caracterizan por la mesura y el comedimiento. La alcaldesa de Cambre, María Pan, abandonó una visita que realizaba acompañando al presidente de la Diputación, Valentín Fernández Formoso, porque la consideró un acto partidista del PSOE.



Fuentes municipales indican que la regidora, sabedora de que Formoso acudiría al municipio para supervisar las actuaciones que se están llevando a cabo en A Patiña, solicitó que, aparte de ella, participasen en la visita ediles de los distintos grupos que conforman la corporación.



“Unha petición que foi rexeitada. Cando chegamos ao lugar, a nosa sorpresa foi atopar a tres dos catro edís do PSOE de Cambre e a representantes do partido a nivel provincial, algo que consideramos un agravio respecto do resto de grupos da corporación no que nós, desde logo, non íamos a participar”, dicen las mencionadas fuentes.



Por su parte, Pan lamenta que la persona que se encuentra al frente de la Diputación “un alcalde, coma min, convertera isto nun acto de partido, algo que para min é unha falta de respecto cara ao Concello de Cambre e cara a súa máxima representante, que é a alcaldesa”.

Réplica



Por su parte, la Diputación, aunque asegura que Pan podía haber acudido al acto acompañada de quien estimase oportuno, dice que se ha seguido el protocolo habitual en las visitas que realiza el presidente a los distintos ayuntamientos.



“(El protocolo) consiste en convocar al alcalde o alcaldesa en el caso de visitas puntuales a obras como la de esta mañana (por ayer), que suelen ser de duración corta; mientras que se pide al Ayuntamiento que convoque a toda la corporación en el caso de visitas institucionales, normalmente convocadas en la casa consistorial y en las que el presidente suele realizar anuncios importantes o analizar con la corporación el conjunto de las inversiones y necesidades del municipio”, indica. Añade, el Gobierno provincial, que es el protocolo que se ha seguido durante años y en todas las visitas institucionales “sin que hasta el momento haya generado problema alguno en ninguno de los 93 ayuntamientos de la provincia”.



Sin embargo, y a pesar de la discrepancia, la alcaldesa aprovechó su corto encuentro con el presidente para darle la bienvenida y hacerle entrega de un documento en el que se recogen diversas cuestiones, en materia de seguridad vial y administrativa, que asegura dependen de la Diputación.



Respecto a las obras que está realizando en A Patiña, centradas en la construcción de una senda peatonal desde el centro de Cambre hasta el río Mero, en Cela, Pan considera que es esencial para dar respuesta a “unha demanda histórica da asociación de veciños, presidida naquel momento por José Pallas, e seguir reforzando a seguridade viaria neste punto”.