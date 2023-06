Óscar García Patiño | “Espero que este sea un mandato tranquilo y fructífero”

El alcalde de Cambre desde 2015, Óscar García Patiño, repitió el pasado domingo como la lista más votada en el municipio, logrando siete concejales que no le dan la mayoría absoluta. A falta de convocar a la ejecutiva de su partido para consultarle la reedición del pacto con el PSOE, Patiño considera “importante” haber ganado en votos a las formaciones con más solera. Reitera, también, que esta será su última legislatura.

¿Cómo vivió el resultado electoral y qué tal se ha digerido?

Después de analizar los resultados creo que son buenos, tal y como fue la cosa a nivel metropolitano. Siendo un partido local, que jugamos en la Champions con los grandes equipos, PP, PSOE, BNG... haberles ganado es algo importante y estamos contentos, a pesar de perder un concejal, que eso obviamente no nos gusta. De todas formas tomamos nota del castigo que nos han dado algunos vecinos que se han ido a otros partidos e intentaremos mejorar.

¿Han comenzado las conversaciones con el PSOE para pactar?

De este tema no voy a hablar porque primero tengo que hablar con mis compañeros de partido. Me debo a ellos antes que a nadie, toca preguntarles cómo quieren que se hagan las cosas. Debo convocar a la ejecutiva y luego haremos una asamblea, pero no hay fecha para ninguna de ellas.

¿Qué balance hace de los cambios en la corporación?

Con diez partidos, muchos votos de UxC se fueron a formaciones que no han sacado representación. Hemos bajado todos los partidos excepto el PP, que formó una candidatura en un mes y no tienen proyecto. Sorprendente, pero dicen los analistas políticos, aunque no quiero poner excusas para nuestro resultado, que ha sido un voto de castigo al PSOE. No lo veo lógico, aquí no va a gobernar Feijóo sino la candidata cambresa. La corporación pasa de 7 a 5 partidos y el debate será más fácil. Tengo buena relación con gente que entra, como el número 2 de Alternativa, con el que jugué al fútbol, y tengo buenas referencias de varios del PP. Espero que sea una legislatura más tranquila que la anterior.

Si es su último mandato, ¿qué cosas le gustaría dejar hechas?

Seguiremos en la línea de escuchar a los vecinos y dar solución a los problemas que nos plantean, fomentar la participación ciudadana, pero también hacer realidad proyectos como el auditorio de la Casa da Cultura y la apertura de El Seijal para los bailes de los mayores, algo que desde que lo anunciamos ha tenido mucha aceptación. Espero que sea un mandato lo más tranquilo posible, creo que podremos llegar a acuerdos fácilmente y conseguir que sea fructífero para todo el municipio de Cambre.

Diana Piñeiro PP “Somos la fuerza que más crece, nos hemos recuperado” Somos la fuerza que más crece en concejales y votos, con casi un 40% más que en 2019 y a muy pocos votos del sexto concejal. Esta candidatura pretendía devolverle el impulso a un Cambre estancado después de ocho años del gobierno actual, con un proyecto y un equipo renovados. Nos hemos recuperado en muy poco tiempo pero aún queda mucho trabajo por delante, nuestra prioridad es cuidar de los intereses de los vecinos y tendremos que dialogar entre los compañeros de la corporación para defenderlos los próximos cuatro años.

Diego Alcantarilla PSOE “Creo que resistimos moi ben, pero faremos autocrítica” Facemos unha valoración positiva do resultado, os veciños non perderon a confianza no PSdeG-PSOE e así o demostraron revalidando os catro concelleiros. Fixemos un gran traballo nesta lexislatura e formamos unha candidatura preparada e unida, que demostrou nesta campaña que vai seguir traballando por Cambre. A nosa aspiración era máis alta, como corresponde, pero en vista dos resultados do noso partido en xeral, creo que resistimos moi ben. Por descontado, faremos autocrítica e corrixiremos os erros cometidos.