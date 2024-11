Nueva reunión en Cambre para intentar sacar adelante los presupuestos de 2025

El equipo de gobierno de Cambre, encabezado por la alcaldesa, María Pan, se reunió el pasado viernes, 8 de noviembre, con representantes de todos los grupos de la Corporación municipal, con el objetivo de continuar el diálogo y las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2025.

Se trató de la segunda reunión realizada con respecto a este tema, después de una primera toma de contacto el pasado mes de septiembre, a la que asistieron el Gobierno local y los grupos de PSOE y Alternativa dos Veciños.

Durante la reunión, el edil de urbanismo Juan González Leirós explicó a los asistentes los proyectos que el gobierno propone para incluir en el capítulo de inversión para el próximo año, y se hizo entrega de toda la documentación a los grupos asistentes. Además, se valoraron las aportaciones realizadas previamente por Alternativa dos Veciños, PP e BNG, y se les expuso si estas habían sido incluidas o no, y el motivo de estas decisiones.

Después de la reunión y de la entrega de la documentación, el gobierno local emplazó a todos los grupos de la Corporación a un nuevo encuentro que se convocará en unos diez días para conocer la posición de los grupos de la corporación del presupuesto municipal para 2025, en donde se han tenido en cuenta algunas de las propuestas que formularon.

Las cuentas municipales de 2025 están prácticamente finalizadas y serán similares a las de 2024 en lo que se refiere a cuantía, rondando los 21 millones de euros.

La alcaldesa se brindó a enviar el documento económico antes de la próxima reunión y avanzó que el concejal de Economía y Hacienda, Daniel Mallo, trabaja ahora en la modificación de las bases de ejecución del presupuesto que también se les entregará antes de la próxima reunión.

“Son consciente de que gobernamos en minoría e que precisamos apoios”, admitió la alcaldesa de Cambre, María Pan, que destacó la apuesta del gobierno local por llevar actuaciones a todo el municipio. “Nestes orzamentos avogaremos por pequenos proxectos que cheguen a todas as parroquias, no lugar de grandes actuacións como o salón de actos da biblioteca central, que non incluiremos polo momento”, indicó la regidora.

Además, María Pan señaló que otra de las prioridades del equipo de gobierno es mejorar las condiciones de los servicios básicos del municipio. “No capítulo de gastos corrente levaremos crédito suficiente para poder licitar os servizos que aínda están en precario e cuxos pregos ou están rematados ou están en revisión polos departamentos correspondentes”, señaló la alcaldesa, que pidió buscar, entre todo, puntos en común y “deixar dun lado as siglas e pensar só na veciñanza e en Cambre”.