Cambre se queda sin la edición del Temple Jazz de 2023

El jazz no resonará este mes en el municipio de Cambre después de que el Temple Jazz no pudiese ser adjudicado a la única empresa licitadora debido a un fallo en la presentación de la documentación por parte de esta, señalaron desde el Ayuntamiento. Así, la situación actual obliga a suspender el evento, que tenía prevista su celebración en el parque Ramón Barba los días 25 y 26 de agosto, tras quedar el concurso desierto por segunda vez. De hecho, inicialmente el festival ya iba a celebrarse los días 7 y 8 de julio pero el primer contrato no pudo materializarse por un error en la documentación presentada por el único licitador en ese momento. Todo ello, a pesar de la disposición y esfuerzo realizado por parte del Concello para que el Temple Jazz fuese una realidad al abrir dos procesos de licitación en un breve periodo de tiempo, aseguran.

Durante la Mesa de Contratación celebrada este pasado viernes se estableció que, por efectos legales, no sería posible la realización del evento tal y como estaba programado.

Un hecho que el alcalde en funciones, Juan González Leirós, lamentó profundamente pues el Temple Jazz “xa é parte da nosa identidade como municipio e é un festival moi querido por toda a veciñanza de Cambre que reúne a moitas persoas que se achegan ata O Temple para gozar de artistas con moito talento dentro do xénero do jazz”. “Puxemos todo da nosa parte para que o evento fose unha realidade tal e como estaba pensado pero, tristemente, por motivos alleos ao goberno local este verán non poderemos gozar del”, afirmó Leirós, quien aprovechó para agradecer todo el trabajo llevado a cabo “por parte do departamento de Cultura do Concello e outras persoas implicadas que, nestes momentos, xa están traballando para ofrecer novas propostas culturais similares ao Temple Jazz que coñecemos”.

Una acción que también comparte el propio concejal de Cultura, David Saborido, al señalar que “unha das nosas metas é seguir apostando por unha oferta cultural variada e para todos os públicos, por ese motivo xa estamos barallando outras opcións como, por exemplo, realizar o Temple Jazz noutro formato”. “Non nos rendemos no mes de xullo, cando a primeira licitación quedara deserta, nin nos renderemos agora”, subrayó el edil, quien remarcó que “o Temple Jazz ten unha enorme vinculación coa cultura e a música en xeral, pero tamén coa xente de Cambre e arredores, en particular”.