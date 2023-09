Cambre despide la VI Open Science con la entrega de premios a las jóvenes promesas

Cambre despidió la VI Open Science con la entrega de premios, que recayeron en centros de toda Galicia y España. Entre los galardonados, Aulas Tecnópole y el IES Soutomaior, en la categoiría de Bachillerato; el colegio Alborada (ESO) y Espiciencia, de Espinosa de los Monegros, en Burgos (Primaria).

A modo de clausura, el edil de Seguridade Cidadá, Patrimonio, Turismo, Transformación Dixital e Innovación Tecnolóxica, Daniel Mallo, entregó los galardones de este año en un acto en que no solo felicitó no solo a los premiados, sino también a todas las personas voluntarias que se dejaron la piel para que el evento fuese, de nuevo, todo un éxito: “Sen estas persoas non poderiamos ser a capital de Galicia da ciencia durante toda a fin de semana”, como tampoco si no acudieran cientos de visitantes, no hubiese patrocinadores o no colaborase el personal del Ayuntamiento de Cambre.



El alcalde, Óscar García Patiño, también se sumó a los agradecimientos incidiendo en que “detrás de cada posto, de cada obradoiro, de cada charla, acollida, xantar, cea e espectáculo, están elas e eles”, indicó antes de destacar la actuación de las codirectoras, Aroa y Paula, “que souberon liderar esta feira”. “Sodes o corazón da Open Science e moitas grazas polo voso esforzo”, dijo Patiño.

El mandatario también se acordó de José Viñas. “A Open Science foi unha ‘bendita’ ocorriencia do profesor Viñas que, seis anos despois, pode sentirse máis que orgulloso da pegada que deixou en Cambre. Porque para min o máis importante é que ese proxecto que botou a andar no 2018 vai perdurar grazas á paixón e á implicación destes mozos e destas mozas”.

El alcalde se despidió de los y las asistentes recalcando lo siguiente: “Non deixedes nunca de ter curiosidade, de descubrir e de seguir experimentando coa ciencia, unha materia que en Cambre xa forma parte do noso ADN como pobo" y les recordó que está "prohibido non tocar" y "prohibido non copiar”.

Durante el acto se entregaron una veintena de premios, además de los tres galardones principales, y uno a cada objetivo de desarrollo sostenible incluido en los diferentes trabajos.