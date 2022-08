Al cartel del Rock in Cambre se une el libro por su treinta aniversario

Crear cantera entre los más pequeños y conseguir que la pasión por el rock and roll se transmita de generación en generación. Esos son dos de los objetivos que el Concello se marca con la celebración del I Rock Infantil ‘Rockambreir@s’, que tendrá lugar el domingo, 7 de agosto, en el teatro del Parque da Igrexa. El salón de plenos del Concello acogió, esta mañana, la presentación del cartel del evento, así como del libro por el treinta aniversario del Rock in Cambre, escrito por la periodista cambresa, Noelia Díaz. A lo largo del centenar de páginas que conforman la obra, la autora fue capaz de elaborar un fiel retrato de las tres décadas de festival.

El acto corrió a cargo del alcalde, Óscar García Patiño, del edil de Cultura, Deportes e Xuventude, Daniel Mallo, y de la autora del libro, Noelia Díaz. Asimismo, asistieron Antonio Varela Saavedra, quien fue alcalde en parte de la trayectoria del festival, Juan Ponte Mosquera, del grupo Hemacaos, y Enrique Candal Alonso, de Inadaptados. Al evento fue también invitado Manuel Rivas que, finalmente no pudo asistir.

Tanto el alcalde como el concejal agradecieron el trabajo realizado por la edil de Cultura, Mónica Varela, presente también en el acto. La presentación contó, asimismo, con la presencia de representantes de Sementeira, participantes en el I Rock Infantil.



Rock Infantil

El Parque da Igrexa acogerá este domingo, 7 de agosto a partir de las 19.00 horas, el I Rock Infantil ‘Rockambreir@s’. Paco Pakolas será el padrino de esta edición inaugural que incluirá conciertos de la Rock School de A Coruña, La Gramola Gominola y la Banda Xuvenil Sementeira de Cambre.

Durante su intervención, el regidor explicó que la intención del Concello “é crear canteira, facer escola e, en definitiva, promover que o rock sexa unha herdanza que pase de xeración en xeración. Porque, ao igual que os mozos e mozas que fai trinta anos comezaron esta andaina, hoxe asisten aos concertos acompañados dos seus fillos e fillas”. El concejal apuntó que la idea es seguir “achegando a música á veciñanza e, neste caso, aos máis pequenos e pequenas da casa”. Mallo recordó que al Rock Infantil habrá que sumar, además, “o resto de actividades para nenos e nenas que se organizan dentro do programa do Rock in Cambre e que, este ano, consistirán nunha masterclass de batería, nun obradoiro de construción de instrumentos, de linguaxe musical e nunha actividade de rock miúdo”.



Libro del Rock in Cambre

Cambre dio a conocer, también esta mañana, el libro por el treinta Rock in Cambre. La obra, editada por el Concello y la Diputación, está escrita por la periodista Noelia Díaz, que hizo un repaso exhaustivo de las tres décadas de historia del festival.

La escritora se centró en la trayectoria de la cita, haciendo especial hincapié en su origen, cuando Álex Andrade y Ángel Sánchez, de Inadaptados, acudieron al Concello con una propuesta: que el Concello crease un evento que diese a las bandas locales la oportunidad de tocar ante sus familiares y amigos. La publicación incluye fotografías, recortes de prensa y material del festival que complementan un texto en el que Noelia Díaz narra anécdotas e historias del festival.



Durante su intervención, la periodista señaló dos de los ingredientes que, a sus ojos, posibilitaron que el Rock in Cambre llegase a cumplir treinta años: “as claves foron que o Concello contara cos grupos locais desde o primeiro momento, dándolles voz e deixándose asesorar por eles. A outra clave foi darlle valor á cultura e á música novel, algo que se fixo non só co festival, senón tamén coa disposición dos locais de ensaio”. Díaz afirmó que el Concello “ten apostado moito pola súa canteira musical, poñéndolles aos músicos os medios necesarios e dándolles a oportunidade de desenvolver as súas inquietudes artísticas”.

La autora puso en valor que el Rock in Cambre “é un dos poucos festivais que segue sendo gratuíto e que continúa crecendo” y reafirmó que se trata de una cita ineludible “para os veciños e veciñas de todas as idades”.

Por su parte, el alcalde agradeció “o marabilloso traballo” que la periodista llevó a cabo para recabar toda la información: “cando nos propuxo elaborar este libro, pareceunos a persoa ideal para contar, con todo luxo de detalles e coa máxima fidelidade, como foron os trinta anos de Rock in Cambre. O resultado é un libro perfecto para quen, como eu, levan este xénero no seu ADN”.

Bandas locales

El regidor y el concejal dirigieron también sus agradecimientos a los miembros de Hemacaos e Inadaptos que tomaron parte en el acto. De esta forma, Mallo recordó “que foron o xermen, os impulsores reais deste festival e sin os cales nada destes 30 anos de música tería sido posible”.