En Anceis se armó el belén: un nacimiento artesanal de diez metros

La localidad cambresa de Anceis ha abierto su tradicional belén artesanal en la iglesia parroquial de San Xoán, una iniciativa que comenzó hace unos 30 años una vecina, Eugenia Gestal, y que hoy continúan su hermana Julia Gestal y Marisa Martelo, esta última artífice del pintado de prácticamente todas las figuras –cerca de 50–. “A primeiros de outubro xa empezamos a montalo, todas as fins de semana e festivos varias horas cada día”, dice Martelo.



A la instalación no le falta detalle: el pesebre, los Reyes Magos, el mercado, la forja, el río, los pastores y hasta una nube que deja caer lluvia. “Cada ano cambiamos algo, non me gusta que sexa sempre igual. Vou pintando máis figuras, movemos de sitio algunhas cousas, engadimos pequenas pezas, este ano cambiamos o río... É un hobby ao que dedico moito tempo, pero con gusto, podo pasar horas pintando as figuras. Este ano tiña tres casas máis pero non me deu tempo de poñelas”, explica Marisa Martelo, quien destaca que “todo comezou cun pesebre”.



El nacimiento, de unos diez metros, está en un lateral de la iglesia y puede visitarse hasta el 28 de enero cada domingo de 10.30 a 12.00 –a las 11.00 tiene lugar la misa semanal– y de 16.30 a 19.00 horas. “A xente da parroquia colabora cunha aportación económica porque todo o material é moi caro. Unha folla de papel para facer rocas xa costa catro euros, cada cousa é unha inversión grande”, comenta la principal impulsora del belén, que promociona esta iniciativa en foros de belenismo y recibe muchos visitantes.



Marisa Martelo y Julia Gestal, con ayudas puntuales de dos vecinos, mantienen cada año el espíritu de la Navidad en Anceis.