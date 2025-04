Alternativa aboga por una comisión gestora para el gobierno de Cambre

Alternativa dos Veciños aboga por la formación de una comisión gestora, integrada por concejales de todos los grupos políticos, para que gobierne en Cambre hasta las próximas elecciones municipales, en 2027. El presidente de la formación y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, manifestó ayer que si en el pleno de investidura del nuevo regidor o regidora cambresa ningún candidato logra una mayoría con suficientes apoyos debería lograrse un pacto en el que se tratarían “aquelas cuestións xerais máis importantes para desatascar o funcionamento dos servizos públicos e o conxunto da actividade social, cultural e deportiva do Concello”.



“Alternativa dos Veciños terá a man tendida para formalizar calquera pacto que beneficie á cidadanía de Cambre, pois calquera solución con un goberno en clara minoría sería afondar máis nos problemas actuais. Os veciños non poden seguir sufrindo máis tempo as consecuencias da falta de entendemento e intereses dos representantes políticos”, apunta García Seoane, que también responsabiliza de la actual situación a los grupos políticos del PSOE y del BNG que formaron parte del ejecutivo de UxC.



“Hai que buscar solucións e non obstáculos. De seguir así, quen realmente seguirá a sufrir as consecuencias será o pobo de Cambre, os traballadores municipais, as obras públicas e as empresas de servizos e subministracións”, continúa.



Reproches



No obstante, y a pesar de la mano tendida, el líder de Alternativa no ahorra críticas ni reproches al resto de formaciones con representación en la corporación cambresa.



“Denunciamos con contundencia as irregularidades que se estaban cometendo e que, por desgraza, acabaron por confirmarse nos últimos tempos. Co cambio na alcaldía comprometímonos a colaborar para reactivar a actividade do Concello pero a actitude destrutiva do PP, PSOE e BNG, de acoso e derribo, impediuno, causando graves consecuencias coñecidas polo conxunto da opinión pública”, apostilla.



La reacción de Alternativa se produce a los pocos días de que la alcaldesa, María Pan, anunciase tras un año de su elección que dimite. Cabe recordar que fue elegida para relevar a Óscar García Patiño, quién a su vez también dejó el cargo con la intención de que los innumerables problemas que aquejan a la gestión del Ayuntamiento se solucionasen en parte. Sin embargo, parece que por la decisión de Pan la situación no ha variado en esencia.