La Xunta considera que el PXOM de Betanzos es “ambientalmente viable”

La Xunta considera “ambientalmente viable” el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Betanzos a la espera de corregir algunos aspectos técnicos antes de su aprobación definitiva, informó el Gobierno de Barral.



Según adelantaron, así lo determina la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, cuyo informe es el paso previo a la aprobación del PXOM por parte del Pleno de Betanzos. El edil de Urbanismo, Diego Fernández, explicó que con este informe la institución municipal “completa as tramitacións de elaboración do primeiro Plan Xeral antes da súa aprobación, primeiro provisional, e logo definitiva por parte da Xunta, dun documento que marca o futuro de Betanzos, que contará cunha ferramenta de planificación territorial que por distintas razóns non foi capaz de aprobar durante anos e que obrigou a manter unhas normas subsidiarias que non permitiron crecer no so a nivel residencial senón tampouco a nivel de infraestruturas e equipamentos”, explicó Fernández.



Ahora, una vez superado este trámite, se resolverán las 700 alegaciones, “un número moi inferior ao que soe haber neste tipo de procesos en concellos similares”, lo que “demostra que a propuesta elaborouse con criterios obxetivos tendo en conta as aportacións realizadas por distintos coletivos e grupos políticos, ademais das suxestións recollidas nas distintas xuntanzas veciñais que o goberno local celebrou nestes últimos anos”, apostillaron desde Urbanismo.



El Plan Xeral de Betanzos estima que la demanda de vivienda para el año 2040 alcanzará las 1.715 viviendas y otras 924 más para 2049. Ademáis, propone una serie de intervenciones con las que ampliar y complementar paseos y áreas de esparcimiento en el centro de Betanzos y zonas contiguas como el área verde de O Carregal, el Parque da Madalena, el Xardín do Rollo, el Parque das Hortas da Cañota, o el jardín fluvial de O Frade, así como acometer actuaciones en otros núcleos, como el área deportiva y recreativa de As Minas en Tiobre.



La superficie total de nuevos espacios libres y verdes o la ampliación de los existentes, se acerca a los 200.000 metros cuadrados (198.967).

Ampliaciones

También se contemplan reservas de suelo para ampliar dos centros educativos como el IES Francisco Aguiar y el CEIP Vales Villamarín, o el cementerio municipal, y otras para uso asistencial para la tercera edad, lo que supone un total de 8.597 metros



En cuanto al sistema de abastecimiento, se plantea renovar y ampliar la ETAP existente y el bombeo; incrementar la capacidad de almacenamiento con un nuevo depósito en O Coto y la ampliación del que se sitúa en Outeiro-Xanrozo, para reforzar el servicio a Piadela Sur.



En saneamiento se propone implantar una EDAR para atender el polígono y Montellos, y otra Piadela Norte; ampliar las de Xanrozo y Pontellas y suprimir la de Montellos, donde sí se apuesta por un nuevo bombeo e impulsión, y extender el número de colectores, así como renovar o ampliar los existentes.



En canto a vías, apunta a la remodelación de la avenida de A Coruña; el acondicionamiento de A Veiga y Viuxe; la prolongación de Doutor Fariña hasta El Pasatiempo y dotar de un nuevo acceso el Puerto de Betanzos. l