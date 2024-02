Reportaje | ¿A qué huele la Semana Santa de Betanzos?

La Cofradía de la Semana Santa de Betanzos encara el mes de marzo con el compromiso de seguir sumando colaboradores e incorporando novedades y, en este apartado, contempla una nunca antes vista en Galicia.

Organizar unas celebraciones innovadoras en la capital mariñana era, hasta no hace mucho, algo insólito porque, salvo el capítulo de la imaginería, conocido en toda la comunidad, y la importancia del escenario, no había nada abiertamente singular en su Semana de Pasión y Gloria. Hasta este 2024. Porque este año, además de una estética rompedora y piezas recuperadas de otros siglos, tendrá hasta su propio olor, diseñado para ella por la cerería artesanal de Rocío García. Una iniciativa ‘revolucionaria’, pionera y sostenible que saldrá a la calle a través del medio centenar de velas que iluminarán Os Caladiños en la noche de Viernes Santo. También en las manos de cualquier ciudadano que adquiera los cirios disponibles en RociGarcía, en el número 6 de la Rúa Travesa. Aunque la creación, además de exclusiva, es efímera, ya que depende de las existencias pues se hace con material reciclado, de los excedentes de las velas que se encienden en los lampadarios de Santa María do Azougue.



Esta ‘second life’ (segunda vida) responde a los principios de la economía circular de RociGarcía. No en vano, toda su producción se basa en la selección de materias primas de calidad y procesos de fabricación artesanales, a los que se suma su apuesta por la sostenibilidad y la investigación que, en este caso, los llevó a estudiar las antiguas cererías de Betanzos. “De manera manual, limpiamos la cera de las iglesias, y la volvemos a transformar en una vela”, explican sus responsables, Rocío y Fran.



“Cocemos la cera, la colamos y retiramos todas sus impurezas (...) para acabar incorporando el aroma a incienso, nuevas mechas, tiñendo el extremo inferior y añadiendo el anagrama de la Cofradía de Betanzos” . Esa noche, como casi todos los vecinos y comerciantes del casco histórico, apagarán los escaparates de su estudio y, en silencio, con la única luz de sus velas, acompañaran a Nuestra Señora de los Dolores desde el convento de San Francisco.