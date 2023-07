Reportaje | La ‘Diana Cazadora’ vuelve al Mandeo para los itinerarios turísticos más 'naturales'

Como cada verano –más aún si coincide con un ascenso de las temperaturas en la comarca– la ciudad se asoma al Mandeo. Este año, tras los amarres obligados de 2020 y 2021, y el éxito cosechado en 2022 también la embarcación municipal ‘Diana Cazadora’ navega cada semana por el río, pero con dos usos distintos y un itinerario común entre A Ponte Vella y Os Caneiros.

Así, los viernes, sábados y domingos se reserva para las asociaciones y colectivos de Betanzos. Los martes y los jueves, en horario de 11.30 y 17.30 –varían según las mareas– se destina a las rutas turísticas que, durante una hora y media aproximadamente, acercarán a los participantes a la flora y la fauna de este espacio, a la historia de la ciudad vinculada a sus cauces; al cultivo del vino y distintos aspectos de la Reserva de la Biosfera As Mariñas-Mandeo. Entre el embarcadero de A Tolerancia y el de Os Caneiros, donde no atracará ya que la visita al campo donde se celebran las conocidas romerías no está incluida en la oferta de Turismo de Betanzos.



Los interesados deberán dirigirse a la Oficina de Turismo del Edificio Archivo (Liceo), en la plaza de Galicia de la ciudad, para cubrir la inscripción, que es obligatoria para embarcar, y abonar, en efectivo, las cuotas de la actividad, fijadas en 5 euros para adultos y en 1 para niños de cuatro a doce años, y gratuita para los menores de cuatro, según informa el Ayuntamiento de Betanzos.



Para salir de A Tolerencia, se precisa un número mínimo de diez a bordo de la ‘Diana Cazadora’.



Estas rutas, que comenzaron a mediados de mes, se alargarán hasta septiembre, aunque solo hasta el 14. Así, en los próximos días habrá ruta por el río el 27, pero no este por celebrarse la Festividad de Santiago Apóstol.



Antes del covid, la embarcación realizó una veintena de salidas, tanto en 2018 como en 2019.



Además, hasta el 15 de septiembre y ante la demanda de los últimos años para esta actividad, también se realizarán varias visitas guiadas al casco histórico con el título ‘Betanzos Monumental’.



En este sentido, se organizaron visitas para este viernes, día 28; para el 4 y el 11 de agosto, y para el 8 y el 15 de septiembre, siendo necesario inscribirse previamente en la Oficina de Turismo; en turismo@betanzos.gal o en el 981 776 666, donde también informan a los interesados de los detalles de unas rutas que parten de las mismas dependencias donde se anotan los participantes a las 11.30.