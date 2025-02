Paderne instala caudalímetros para ‘anticipar’ déficits de agua

Tras conocer los resultados de la auditoría externa sobre el estado de la red de abastecimiento, el Ayuntamiento de Paderne instalará “caudalímetros dixitais” en la salida de los depósitos municipales para medir con “eficiencia e certeza” el volumen de agua que contienen, informó el Gobierno de Sergio Platas.

Con esta medida, a la que seguirán más, se pretende “dar un impulso ao sistema de abastecemento municipal, que actualmente conta con medidores manuais” y conocer “de xeito exacto e en todo momento cal é o volume de auga coa que contan as súas estruturas de reserva e subministro”, explicaron desde Paderne. En la actualidad, está cualificado por las autoridades como de ‘Grao 2’, al estar entre las 10 toneladas y las 100.



La corporación también acordó “dirixirse ás autoridades sanitarias a fin de coñecer a posible existencia dalgunha enfermidade vinculada á auga”, si bien el alcalde aclaró que “na actualidade non existe ningún tipo de indicativo que sinale cara a presenza de bacterias na auga de Paderne”.



En cualquier caso, aseguró que “se nalgún momento se dese esa circunstancia excepcional, o filtro máis eficiente atópase nas autoridades sanitarias, que se encargan de informar no caso de sospeita”, indicó el alcalde, que descartó contactos periódicos con Sanidade. “Unha cousa é que chamemos se, de xeito particular, detectásemos algo (...) e outra moi diferente é preguntar constantemente se algo está mal. Non hai que alarma porque si”.