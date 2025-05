El Gobierno de Barral convoca a vecinos y comerciantes para aclarar el control de accesos al centro de Betanzos

El Gobierno de María Barral convoca a las asociaciones de comerciantes (Acebe y ChesCasco) y a la de vecinos del casco histórico (Amigos do Casco Histórico) a un encuentro informativo el día 19 de mayo para aclarar las dudas surgidas tras el anuncio de un control de accesos mediante cámaras al entorno monumental que, entre otras medidas, establece un máximo de 15 minutos entre la entrada y la salida de vehículos para los no residentes, lo que ha suscitado controversia en Betanzos.



Las críticas más duras han venido del sector servicios, que cuestionan la iniciativa pero, sobre todo, el modo de actuar a los responsables municipales que, en su opinión, no están teniendo en cuenta ni las características del casco histórico ni las de su comercio que, a pesar de que la aplicación de la norma no va a ser inmediata, advierte de las consecuencias negativas del anuncio pues “estamos notando menos movimiento en las calles” a pesar de que ayer era día de mercado en la plaza de García Irmáns.



Además, a la convocatoria realizada desde Comercio, Hostalería e Industria, se suma el comunicado de la Agrupación Socialista de Betanzos, que incide en que “a posta en marcha do novo sistema de control de accesos ao centro histórico non é unha medida improvisada, senón un paso máis nun proceso que xa estaba en marcha” y en que “durante anos existiron restricións” pero sin un control efectivo y automatizado, que es lo que se trata de implantar ahora “coa instalación dun sistema moderno con cámaras” para “ordenar mellor os accesos, protexer o noso patrimonio e recuperar espazo para as persoas”, señala el PSOE.

Sostenibilidad

En este sentido, sostienen que “non se trata de pechar o centro, nin de castigar a ninguén”, sino de “humanizar, mellorar a calidade de vida e poñer en valor un espazo único” reduciendo tráfico innecesario, los ruidos y la contaminación y apostando por un modelo de movilidad más sostenible con “alternativas reais” para el estacionamiento de vehículos en O Carregal, los muelles o el aparcamiento subterráneo de la García Irmáns, “con vinte minutos gratuítos asumidos polo Concello de Betanzos”.



De la misma manera, los socialistas cuestionan la reacción del Partido Popular, que habla de crear 500 plazas para aparcar pero “sen dicir onde” cuando “a súa única proposta foi nas hortas da Tolerancia, que é zona de protección ambiental, outro exemplo máis de improvisación e falta de responsabilidade do PP”.

“Pedímosvos tranquilidade e diálogo” porque el entorno “merece ser coidado e atendido” y porque “cada caso será atendido” y “cada veciño será escoitado”, añadieron desde la Agrupación Socialista de Betanzos.

Responsabilidad

Mientras, la número uno de los conservadores, Cecilia Vázquez Suárez, a través de sus redes sociales, exigió responsabilidad, coherencia y respeto porque “si queremos un casco histórico con vida, necesitamos facilitar el acceso y crear aparcamiento” y “la restricción de entrada a 15 minutos, sin alternativas para no residentes, no soluciona los graves problemas de conservación de la zona histórica”, denunció la portavoz del PP de Betanzos.



En términos similares a los empleados por los comerciantes, la edil betanceira señaló que “ese tiempo no es suficiente ni para recoger un medicamento en la farmacia, ni para que un proveedor descargue mercancía en un comercio, ni para ayudar a un vecino a subir un mueble” y reiteró que “para revitalizar el comercio y los servicios que aún resisten en el centro de la ciudad es esencial garantizar espacios para el estacionamiento”, siendo este el “punto de partida para la recuperación económica” del casco antiguo de Betanzos.