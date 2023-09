El BNG recrimina a Educación que suprima un aula y dos docentes en el CPI Castro Baxoi de Miño

La diputada del BNG Mercedes Queixas recriminó al conselleiro de Educació de la Xunta, Román Rodríguez, la decisión de suprimir un aula y dos docentes en el CPI Castro-Baxoi de Miño "despois de prometer en período electoral a construción dun novo Instituto de Ensino Secundario e converter o CPI en CEIP".

La nacionalista preguntó al titular de Educación si consideraba que veintitrés niños de 2 y 3 años, que se incorporan a la escola por primera vez, con el correspondente período de adaptación, reciben mejor educación a"grupados nunha aula e cun docente ou desdobrados en dous grupos con dous docentes e unha profesora de apoio que axude ao alumnado con necesidades de atención educativa”.

"As nais e os pais, do Baxoi de Miño, o profesorado, o consello escolar, a corporación municipal, en pleno e de forma unánime e tamén esta deputada, como profesora do ensino público galego e nai, pensamos que a resposta correcta é a segunda”, intervino Queixas.

En este sentido, la parlamentaria nacionalista señaló que "a Consellería de Educación tamén o consideraba así ata este curso respectando o desdobre de dous grupos en catro de Educación Infantil coa súa profesora e outra de apoio, pero descoñecemos as razón pedagóxicas que levaron a agrupación de 4º de infantil nun único grupo", continuó la diputada del BNG.

En su opinión, esta decisión tiene además otra consecuencia sobre el centro "porque as cinco aulas de Educación Infantil, en vez das seis que había, disporán só dunha profesora de apoio en vez de dúas”.

Ante esta situación, instó a Román Rodríguez a aclarar si la educación de excelencia en el CPI Castro Baxoi de Miño "está garantida, desde a calidade, igualdade e equidade ou se responde a simples cifras”.

Asimismo, recordó que Miño está experimentando un importante crecimiento demográfico, “800 persoas máis nos últimos dez anos e con demanda de matricula nova ao longo de todo o curso pola inmigración de Venezuela, Colombia, Ucraína, Marrocos, Pakistán”, explicó Queixas.

“Que vai facer a Consellería cando comecen a chegar novas matrículas ao longo do curso e se supere a ratio máxima? Vanos redirixir a outros centros da comarca e comezar así o peche progresivo do CPI de Miño?", añadió.

“Non nos enrede cos números que vostede utiliza habitualmente, xogos de ratios falsas e cunha demografía descendente para xustificar a súa xestión”, interpeló a Rodríguez. "Esta argumentación -continuó- non lle serve para Miño".

Desde el BNG indicaron que tras "constatar que o titular de Educación persistiu en cinguirse á dinámica demográfica", Queixas volvió a solicitarle "razóns pedagóxicas" y "non unha folla de Excel e ratios máximas”.

Según Queixas, en la campaña de las municipales, el conselleiro visitó Miño y allí aseguró que desde la pandemia y con un censo de población creciente "era necesario intervir educativamente no concello, convertendo o CPI nun CIP porque fai falta e construción dun IES para frear o éxodo dos xoves a outros”.