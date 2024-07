El Adif revela cuál es su opción para el Puerto de Betanzos: ¿Adiós definitivo al último paso a nivel de la ciudad?

¿Adiós al último paso a nivel de Betanzos? El Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) presentó al Gobierno de María Barral su propuesta para su supresión, en la que se recogen las alternativas planteadas por el propio municipio para una mínima afectación sobre las viviendas de la zona y facilitar, al mismo tiempo, el acceso a la actividad comercial alrededor del Puerto de Betanzos.



La propuesta del Adif, que la alcaldesa dará a conocer este miércoles a los vecinos del entorno del Pablo Iglesias y a los responsables de las empresas instaladas en los muelles, pasa por la construcción de un enlace, de doble carril, desde la N-VI. Una vía que se traza en la subida de A Magdalena-A Angustia hacia el Puerto de Betanzos.



Esta alternativa evita la construcción de una nueva rotonda en la N-VI que, por su cercanía a la de A Magdalena, no contaba con la aprobación de la Dirección General de Carreteras del Estado.



El enlace que se plantea permite la incorporación a la N-VI sólo en la subida, es decir, en sentido A Coruña. Los vehículos que se desplacen en dirección al casco urbano tendrían que cambiar el sentido en el cruce de A Angustia, que se modificará, dentro de esta misma actuación para mejorar la seguridad con la construcción de una rotonda que permita ese giro en O Cepiño.



La alcaldesa, María Barral, analizará la iniciativa con los vecinos y los empresarios en aras de “consensuar la respuesta del Concello de Betanzos al Adif”.



En cualquier caso, los responsables municipales adelantaron que “esta alternativa sí reúne los condicionantes que en su día manifestaron” tanto la institución como los residentes en A Magdalena y A Ponte Nova.

Opciones

Cabe recordar que antes de llegar a esta alternativa, la entidad adscrita a Transportes y Movilidad Sostenible valoró y trasladó, durante los últimos años, hasta seis opciones para la eliminación del paso a nivel situado en el acceso al recinto portuario desde el paseo de Ramón Beade.



En algunos casos, no contaron con el visto bueno del Ayuntamiento de Betanzos por el impacto que suponían, y en otros porque no eran viables o no contaban con autorización de otras instituciones, como la Xunta o la Administración del Estado.

En el actual emplazamiento del paso a nivel se construirá, como paso peatonal, una pasarela, contigua al conocido como ‘puente de hierro’, sobre la ría, en la desembocadura de los ríos Mendo y Mandeo.