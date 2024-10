Bergondo pone en marcha la segunda fase del programa "En Bergondo coidamos"

El Concello de Bergondo, a través de su Departamento de Servicios Sociales, continúa avanzando con su programa "En Bergondo Coidamos", que ahora entra en su segunda fase centrándose en la atención psicoeducativa para familias con menores. Esta iniciativa, diseñada para apoyar a padres, madres y cuidadores en el complejo proceso de la crianza de niños de 0 a 6 años, tiene como objetivo principal generar un espacio dinámico de encuentro y aprendizaje práctico sobre la educación y el bienestar de los menores.

En esta nueva fase, que se desarrollará desde el 10 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2024, se abordarán temas clave como la gestión emocional, la corresponsabilidad en los cuidados, la comunicación asertiva y el autocuidado de los cuidadores. Las sesiones tendrán lugar en el local social del edificio A Senra todos los jueves de 10:00 a 12:00 horas.

Este programa, organizado desde los Servicios Sociales Comunitarios del Concello de Bergondo, cuenta con la colaboración de diversas entidades especializadas en la atención a mujeres, familias y menores, como ANHIDA, Dismacor, la Fundación Mujeres, el Servicio de Atención Temprana de Bergondo (SAT) y el Colegio Rural Agrupado (CRA). Las sesiones estarán lideradas por un equipo multidisciplinario de psicólogos, sociólogos y educadores, que proporcionarán estrategias prácticas para mejorar la vida familiar.

El itinerario está pensado para ofrecer apoyo tanto emocional como práctico a las familias, permitiéndoles trabajar aspectos clave como la identificación y regulación emocional, la comunicación asertiva en el hogar y la gestión de conflictos. Asimismo, se buscará promover la corresponsabilidad en los cuidados, fomentando un reparto más equilibrado de las tareas familiares.

Contenido de la segunda fase del programa

El calendario de actividades para esta segunda fase del programa incluye una variedad de talleres y charlas diseñados para abordar los retos más comunes que enfrentan las familias en su vida diaria. A continuación, se destacan algunos de los temas que se tratarán en las próximas semanas:

10 de octubre: "Cómo influye nuestra crianza en su futuro"

17 de octubre: "¿Y qué le digo si no me hace caso?"

24 de octubre: "Si me enfado, cuento hasta 10. ¡Eso no funciona!"

31 de octubre: "¿De verdad lo estoy haciendo tan mal?"

7 de noviembre: "Cuidar sin descuidarse"

14 de noviembre: "Yo cuido, tú cuidas, nosotros cuidamos"

21 de noviembre: "Familia diversa, un viaje diferente"

28 de noviembre: "¿Qué tiene que ver la atención temprana con nuestra familia?"

Además, en diciembre se llevarán a cabo tres sesiones dedicadas específicamente al autocuidado de los cuidadores, con ejercicios de relajación y técnicas de mindfulness, yoga y respiración:

5 de diciembre: "Aprendo a cuidar de mí (I)"

12 de diciembre: "Aprendo a cuidar de mí (II)"

19 de diciembre: "E... hasta aquí llegamos!" – Clausura y sesión final sobre la atención temprana y el trabajo en red.

El programa se caracteriza por su enfoque práctico, ofreciendo a los participantes herramientas y técnicas concretas para mejorar la comunicación con los niños, establecer normas y límites en el hogar, y gestionar mejor el estrés y las emociones en la vida diaria.

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información o inscribirse a través del número de teléfono 981.791.252 (ext. 4) o enviando un correo electrónico a la dirección servicios.sociais@bergondo.gal. Las plazas son limitadas y se recomienda realizar la inscripción cuanto antes para asegurar la participación.

Con esta segunda fase, el Concello de Bergondo reafirma su compromiso con el bienestar de las familias y el desarrollo integral de los menores, ofreciendo un espacio seguro y de aprendizaje mutuo, donde padres, madres y cuidadores pueden compartir experiencias y aprender estrategias que fortalezcan el vínculo familiar y mejoren la calidad de vida de todos los miembros del hogar.