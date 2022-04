Bergondo advierte de la sustracción de piezas de la red de alcantarillado

Incredulidad por la sustracción de elementos de la red de alcantarillado en varios núcleos de Bergondo. Unos incidentes que, en la última semana, se concentraron en San Vicente de Moruxo, donde desaparecieron numerosas “tapas y rejas metálicas”, advirtieron desde el Gobierno de Alejandra Pérez Máquez.



Además del menoscabo económico que implican, este tipo de acciones suponen cierta inseguridad tanto para los que caminan por estas vías como para vehículos, puesto que sin estas piezas los orificios de la red de alcantarillado quedan abiertos, lo que puede causar daños a los ciudadanos y también a los coches, explica el Ayuntamiento de Bergondo.



Así, desde la coalición municipal solicitan a los vecinos que conocen o sospechan algún movimiento extraño o acto delictivo de esta naturaleza que contacten de inmediato con la Policía Local de Bergondo, en aras de identificar al o los infractores que, en este último caso, causaron importantes daños en Moruxo.





Los incidentes, además de daño económico, causan inseguridad en las vías, que en algún caso se vallaron





Hace solo una semana, el Gobierno de Oleiros también denunció la sustracción de árboles del parque costero de As Trece Rosas y solicitó la colaboración ciudadana para encontrar a los responsables de esta acción que, según indicaron, se registró entre el sábado 26 y el domingo 27.



Durante el 2021 “plantaramos un montón de árbores e acababamos de plantar agora cento e pico máis e, esta pasada fi n de semana, un delincuente común roubou tres pereiras”, señaló el alcalde oleirense, Ángel García Seoane.



“Un elemento que seguro que vai plantalos na súa horta ou unha persoa que se dedica á xardinería e que os venderá”, continuó el mandatario municipal antes de concluir que la situación resulta “alarmante” y que “é tremendo que sucedan este tipo de cousas nun espazo público de Oleiros”.



Tampoco Cambre pudo zafarse y, en su caso, los destrozos afectaron a la pista polideportiva cubierta de Pravio. Los vecinos alertaron a los responsables municipales que, con la intención de realizar las oportunas comprobaciones, desplazó hasta el núcleo a la Policía Local de Cambre.



El edil de Deportes e Xuventude, Daniel Mallo Castro, reconoció que se trata “dun problema que se produce cada certo tempo e que ten un impacto, non só nas arcas municipais, senón tamén no patrimonio, supoñendo un prexuízo para todos os veciños e veciñas” expuso, convencido de que es una cuestión que será necesario atajar desde distintos ámbitos, a la espera de conocer la valoración que los agentes municipales realizaron de los desperfectos detectados en Pravio..