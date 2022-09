Bergondo activa la "alerta por seca" por la situación de Cecebre

El Gobierno de Alejandra Pérez Máquez informa que, siguiendo con el Plan de Emerxencia de Seca do Concello de Bergondo y "debido a que capacidade do encoro de Cecebre está xa por debaixo do 50%", se acordó activar en el municipio la "alerta por seca" y adoptar una serie de medidas para, con carácter inmediato, limitar o eliminarlos usos no esenciales del agua.

Entre otras medidas se apuntan la prohibición del riego en jardines y áreas verdes, tanto municipales como privadas, o bien reducirlo a las horas de menor insolación, así como al control de fugas y la reducción de presiones que, en el caso de la red municipal, "xa se está a realizar".

También queda prohibido el llenado de piscinas y las limpiezas con manguera.

De esta manera, Bergondo se suma a otros ayuntamientos que, como Oleiros, aplican restricciones desde esta semana.