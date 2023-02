Alternativa dos Veciños exige que Bergondo suprima la cita previa antes de acabar el mes

Alternativa dos Veciños exige que el Ayuntamiento de Bergondo elimine la cita previa para utilizar los servicios municipales antes de que termine el mes. "Advertimos á alcaldesa de que, de non atender a esta demanda, denunciaremos a situación alí onde corresponda. Non imos parar ata que non retire das oficinas municipais esta obriga vergoñenta e insultante para a cidadanía", señalan desde la formación.

El partido señala que el Defensor del Pueblo asegura que la petición de cita previa forzosa supone un incumplimiento objetivo y directo de la Constitución. "A imposición de cita previa en determinados departamentos do Concello, como son o Rexistro e o Padrón municipal vulnera todo isto", comentan desde Alternativa dos Veciños, que entienden que esta habilitación durante el tiempo de pandemia debe terminarse.

Además, exigen a la alcaldesa que "tome as medidas oportunas para erradicar a conduta inadmisible da funcionaria María Pardo Fafián, consistente no uso innecesario e inxustificable dun sistema de altofalantes instalado no rexistro municipal, o cal provoca que a súa voz se escoite en todo o edificio da casa consistorial, causando un intolerable atentado contra a privacidade das persoas que acoden ao rexistro e os seus datos de carácter persoal".