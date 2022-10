El yin y el yang en la campaña del libre marisqueo en Arousa

La campaña del libre marisqueo no se está desarrollando al gusto del sector y así lo expresan los rañeiros que salieron a faenar en los últimos días en Os Lombos y O Bohído. Lamentan que el recurso es escaso y que de seguir así tendrán que quedarse en casa porque no tendrían ni para cubrir gastos. Sin embargo, desde la Consellería do Mar ven la situación totalmente distinta. Indican que nunca se vio tanto berberecho de tamaño comercial como hasta ahora y que los mariscadores, según sus cálculos, ganan un buen dinero cada día. Ante la disparidad de criterios se puede pensar que a lo mejor la situación no está tan mal, pero tampoco es que esté bien. Lo constatable es que hay menos barcos trabajando que nunca y que muchos de ellos ya solicitaron el traslado a Noia. Por algo será.