Waka, waka… Uy, uy…

Shakira ha rechazado el acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio por fraude fiscal. Así de segura se siente ella de su inocencia. Pues, si es inocente, nos parece muy bien que se defienda, qué caray; no tiene por qué pasar por delincuenta si no lo es. Nosotros haríamos lo mismo en sus circunstancias; en las que a la inocencia se refieren —aún por demostrar— y a las de tener los medios para echarle el pulso a la Fiscalía, que esa es otra. Porque imaginamos que no debe de ser nada barato litigar contra los aparatos del Estado. A lo mejor es que nadie le dijo, cuando vino a España, que Hacienda éramos todos, pero ya se sabe que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, así que… Aunque peor todavía va a ser el pulso con su ex, porque ese ‘nen’ se las sabe todas. Pues nada, que dios reparta suerte y que triunfe la Justicia, cosa que no siempre sucede.