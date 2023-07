A vueltas con las elecciones del 28-M

pues se cumplieron dos meses de las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado mes de mayo. La mayor parte del mapa autonómico ya está definido, pese a que todavía quedan tres comunidades donde la conformación del Ejecutivo está en el aire: Aragón, Navarra y Murcia. Pues después del 28-M se sigue hablando entre partidos para configurar una mayoría. Lo que sí está claro es que los ciudadanos esperan acuerdo, diálogo y entendimiento, lo que sería una catástrofe es que los ciudadanos de las regiones afectadas tenga que volver a las urnas. Eso diría muy poco de sus políticos dado que, a la vista de lo que vino sucediendo a lo largo de este año, el nivel ha bajado considerablemente. Creo que el prestigio de nuestros dirigentes es bajísimo, no se sabe si Tezanos medirá en el CIS estas cuestiones, según el nivel mostrado por su jefe Sánchez. Quizá no para que no se lo cepille. Pero hay que estar de acuerdo en que a la hora de pactar el PSOE tiene más ‘amiguitos’ para eso que el PP, que solo tiene uno: Vox.