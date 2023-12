Vivir conscientes del daño causado

Pues ya hay detenciones en relación al crimen de Yoel, aunque la investigación por parte de la Policía Nacional sigue abierta tomando declaraciones y acumulando pruebas. El primer detenido, un joven coruñés de 21 años, uno menos que su víctima, fue arrestado por su presunta implicación. El caso de este asesinato debería de hacernos reflexionar. Al menos un poco. Ahí van unas preguntas, a lo mejor absurdas, pero dolorosas. ¿Cómo pasarían la Nochebuena después de haber cometido semejante delito? ¿Pensarían en la familia del joven apuñalado? ¿Y la Navidad? ¿La celebrarían en familia como si no pasara nada? ¿Dónde están los valores? ¿Los hay? Vamos a imaginar, que es mucho imaginar, que los investigadores no resolvieran el caso. ¿Podrían seguir con su vida normal? Seguramente sí. Eso es lo triste. Es una tragedia perder la vida de un ser querido, pero imagino que también la vida de los familiares de los presuntos autores pasarán por lo suyo, porque algo cambiará también. Hay tantas preguntas que deberíamos hacernos, pero salir a divertirse no debería de suponer un peligro. Pero ahí estamos disfrutando en una disco o en una zona de marcha y no sabemos que alguien también lo hace y va armado.