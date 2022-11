Vilanova tendrá su geriátrico, al lado mismo del Hospital

La demanda de una residencia de mayores en Vilanova era casi histórica. Se llegó a hablar en su día del recinto del pazo Vista Real. Sin cuajar allí, parecía que el proyecto se olvidaba, sobre todo tras la apuesta de la Xunta y el Concello por crear pequeños “fogares do maior” en cada parroquia, a instancias de vecinos interesados. Ahora toda la escena cambia. Vilanova tramita ante la Xunta un cambio urbanístico en una gran parcela al lado del Hospital do Salnés. Hay interés de una empresa privada en abrir allí una residencia de mayores y el Concello ha movido ficha ante la Xunta, que ya está en plena evaluación ambiental de la modificación urbanística necesaria. Saldrá o no, se verá. Pero seguro que la maniobra dará que hablar por el modelo de explotación, la ubicación, el nuevo servicio y por la jugada política.