Videollamadas, fútbol en el salón y todo ello en medio de un drama

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, sabe hacer de anfitrión y cuando se lo ha permitido su agenda no dudó en trasladarse al hotel donde están alojados temporalmente los migrantes procedentes de Canarias para saludarlos y conocer sus experiencias. No faltaron las videollamadas a los familiares en un ambiente distendido y hasta hubo patadas a un balón en el interior de un salón, algo que no deja de ser una estampa de una felicidad ficticia porque lo que estas personas quieren son oportunidades para cimentar una vida imposible en sus países de origen. La beneficencia traducida en cubrir sus necesidades básicas está muy bien, de hecho es una necesidad pero lo que estas personas precisan es una estabilidad vital en la que no se la tengan que jugar para subsistir con dignidad.