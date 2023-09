La vida política de los mandamases

parece que los políticos que gobiernan o que aspiran a hacerlo viven instalados permanentemente en el cabreo, la ira, el rechazo, el enfrentamiento, la división, el descuartizamiento del contrario. Y parece que lo disfrutan. Es difícil no sentir desconcierto y malestar al ver día tras día estos comportamientos. ¿Qué esperan ellos de los ciudadanos? ¿Qué ejemplo dan a los que mañana les sucederán? Quienes se comportan así, insultan, se saltan las leyes o las retuercen en beneficio propio, no eligen a los mejores sino a los que siempre obedecen, minusvaloran al que piensa diferente, desprecian al contrario en lugar de buscar el diálogo y el acuerdo y hasta modifican los hechos en su beneficio, no buscan servir sino servirse del poder y de las personas. No hacen política sino sectarismo. No gobiernan para todos los ciudadanos sino para quienes les mantienen en el poder. No buscan el bien común sino el suyo propio. Solo sumisión al que manda, eso sí, sólo mientras manda, Luego si hay que acuchillar el cadáver, se hace sin remordimientos.