El viaje iniciático de sus vidas

Muxía, Camariñas, Muros, Porto do Son, Sanxenxo, Marín, Vigo, Oporto y Viana do Castelo. Quince días de crucero tocando todos estos puertos ¿Te apetece? Pues no tienes más que matricularte en la a Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña, aprovechar los tres cursos de los que consta la formación de los futuros suboficiales de la Armada y al final de curso, además de hacerte un máster en compañerismo y camaradería, te “regalan” el viaje. Ayer partieron 76 de estos alumnos. Un momento especial para ellos y de cuya emoción es partícipe toda la ciudad de Ferrol.