A ver quién promete la luna

Esto es un no parar. La maquinaria electoral de los partidos políticos está engrasada y no cesan las convocatorias públicas y las reuniones con colectivos. Las visitas a los mercados, los debates y las propuestas copan toda la actualidad y parece que los problemas que nos afectan a lo largo de cuatro años se pueden solucionar en un abrir y cerrar de ojos. Quiere que su municipio sea puntero en turismo, seguro que hay alguien que lo propone; que falta suelo industrial, no se preocupe usted que lo buscan; que es preciso reforzar los servicios sociales, por supuesto; que le gustaría ir a la luna; se la traen...