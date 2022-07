A la vejez, etapas

¿A que que no saben a qué edad empezamos a envejecer las personas humanas? Pues siéntense, no se vayan a caer de cuartos traseros. Según Tony Wyss-Coray, profesor de neurología y autor principal de un estudio muy sesudo..., ¡a partir de los 34 años! A ver, no es que a esa edad nos pongamos para que nos den sopitas, pero el metabolismo se vuelve vago –eso de engordar y tal–, los huesos se debilitan –cuidadín con la cadera–, empiezan los problemillas de memoria –“¿Dónde habré dejado el móvil?”—, el asunto del sueño se complica –“Esta noche no he pegado ojo”–. El envejecimiento no sucede a un ritmo uniforme, sino que hay tres etapas. La primera a los 34 años, la segunda a los 60 y la tercera a los 78. Así que ya saben, vayan observándose y, sobre todo, no tengan prisa por alcanzar ninguna de las etapas, que no hay ninguna prisa. Ya saben que todo es relativo y el tiempo, más.