Entre turistas y ruinas, en el Orzán lo tienen claro. Porque allí, argumentan, la cuestión no es a qué fin destinan los vecinos sus pisos, es que no hay vecinos; solo edificios deteriorándose. Y las viviendas de alquiler turístico se les presentan como el impulso a la rehabilitación que necesita la zona. Que el barrio no muera bien vale el traqueteo de las maletas.