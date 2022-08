A veces el viaje para descubrir espera al lado de casa

Llama la atención que muchos vilagarcianos no sepan dónde está el Castro de Alobre. Pero pasa. Además de dar nombre a un instituto, es un rico yacimiento arqueológico dentro de uno de los pulmones verdes de la ciudad, tampoco demasiado transitado o famoso. No es un rasgo característico del vecino de Vilagarcía. Pasa en muchos lugares: Viajamos para conocer lo de fuera, pero nos preocupamos mucho menos por saber de lo que nos rodea. “Folk no Alobre” es uno de los últimos encuentros de música y cultura tradicionales que resisten en la capital arousana. Es un viaje a la raíz, no solo musical, sino también geográfica e histórica. Del castro venimos, dicen. Al castro se volvió ayer. Aunque fuera por un día. Aunque fuese por unos cuantos.