El único que tiene en su mano que la invasión termine

El presidente de Ucrania ha expresado en voz alta lo que la mayoría piensa sobre la invasión rusa, que el único con capacidad para hacer que termine es Vladimir Putin. Las tropas ucranianas pueden repeler los ataques e incluso recuperar posiciones tomadas por el enemigo, pero es muy difícil que puedan lograr una rotunda victoria. Occidente puede enterrar en declaraciones de repulsa al sátrapa ruso e intentar asfixiar su economía hasta hacerle replantearse sus ansias expansionistas o de venganza o de lo que sea que le mueva, pero precisamente porque no sabemos lo que le mueve tampoco podemos confiar en que siga un argumento lógico. Así que Zelenski quiere un cara a cara con su homólogo ruso, para intentar un diálogo sin intermediarios ni segundos espadas. De líder a líder. Putin se resiste, quizá porque busca hacer todo el daño posible antes de claudicar. De momento, ha cambiado su cúpula militar con el objetivo de lograr un éxito que hasta ahora no ha conseguido. No parece que piense en negociaciones.