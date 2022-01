La última mala noticia de 2021

Tenía el record como la actriz de televisión con más años de carrera y no le ha dado tiempo a ver su último trabajo, con el que iba a celebrar sus cien años. Los millennials conocen a Betty White como esa señora con pinta de abuelita cariñosa que salió en ‘Me llamo Earl’ o ‘Malcolm’ pero los que ya tienen una edad saben que era la ‘chica de oro’ más entrañable. Y a lo mejor porque llevamos toda una vida viéndola habíamos llegado a pensar que era eterna. Ya nos ha dejado claro que no. En el último día de 2021, que no se ha querido marchar sin dar su puntilla. No fuera a ser que nos olvidásemos de lo malo que ha sido. FOTO: Betty White | efe