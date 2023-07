Los turistas son recibidos con mucho verde

Vamos a ser un poquito serios. ¿De verdad que las primeras autoridades de la ciudad de A Coruña o responsables las distintas administraciones no tienen ojos? ¿Cómo es posible que nadie de los que ‘mandan’ lo consientan? Bueno, aclaremos las cosas, nos referimos a la maleza que come algunas vías coruñesas. Pongamos, por ejemplo, una persona que aterrice en Alvedro, pille un taxi para que lo deje en el centro, ¿qué dirá de la ciudad viendo semejante paisaje? La mediana, ya no nos referimos a las cunetas o medio aceras, de la avenida de Alfonso Molina, son un auténtico bosque con tanto ‘hierbajo’; da mucho asco y dice muy poco a favor de la ciudad, aunque después pasea por el centro y se encuentra con auténticos ‘jardines’ improvisados entre la acera y la calzada. Vamos, que la ciudad herculina es naturaleza pura. Pero las administraciones se echan la culpa de que la limpieza de la maleza corresponde al Estado, a la Xunta o al Ayuntamiento. En cualquier caso, uno y otros no están haciendo nada bien su trabajo.