Trump deshoja la margarita

Trump es de ese tipo de personas que no suele aceptar un no por respuesta. Y si ese no te lo da toda una nación, tiene que ser mucho más difícil digerirlo. Por eso, no es raro que esté jugando estos días a intentar volver a ser el inquilino de la Casa Blanca. El problema es que ni su partido (si es que alguna vez lo fue) no lo quiere y, en el fondo, él mismo sabe que no cuenta con apoyos. Eso sí, mientras deshoja la margarita se permite anuncios como una amnistía generalizada para todos los que asaltaron el Capitolio si gana las elecciones de 2024. Resulta fácil imaginar como sería su segundo mandato. FOTO: Donald trump | aec