Traer soluciones sería más viable

la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, apeló al diálogo con la Xunta sobre el tren de cercanías, asegurando, en su visita a A Coruña, que no hay “la misma disponibilidad” por parte del Ejecutivo gallego. Evidentemente desde el Ejecutivo gallego se desmiente de forma tajante esa afirmación, pero está bien que haya este tipo de discrepancias. Bueno, bien para las partes, pero al ciudadano le importa un pimiento las valoraciones, ya que es el que sufre y padece este tipo de discrepancias en sus propias carnes. Ahí están los usuarios de cercanías pasando miserias en pleno siglo XXI porque los gobiernos de turno no son capaces de mejorar las infraestructuras, ni siquiera ponerse de acuerdo. Estaría bien que en este ‘desfile’ de miembros del Ejecutivo central, al menos, llegaran con papeles en la mano y echaran un cabo al Ayuntamiento en mejorar la vida de los ciudadanos coruñeses, que son los que deberían importar. Claro que todo esto tiene un componente de propaganda importante pero la realidad es que A Coruña necesita crecer y para ello son necesarias acciones, no reproches.