La principal arteria de entrada a A Coruña tiene en su largo recorrido varios puentes, no pocas malas hierbas, alguna mediana ausente, líneas continuas y discontinuas que muchos hacen como que no las ven y, desde el lunes, una curiosa tortuga que se ha quedado boca arriba y no parece poder moverse. Lo curioso es que la tortuga es de metal, tiene ruedas y a nadie parece importarle...