Todo el mundo a aprender español con acento castizo

Si millones de personas se han creído que Malta es un destino ideal para aprender inglés –no es cuestión de estropearle el plan a algún chaval que ya hubiese convencido a sus padres de que le manden a pasar un mes, pero de allí con nivel de Cambridge no se vuelve–, por qué no vamos a venderle al mundo la idea de que Madrid es “el lugar más atractivo del planeta” para aprender español. No tendrá las playas maltesas, pero tiene la cualidad de hacer sentir en casa a cualquiera que llegue de fuera. Vamos, que lo de practicar conversación está hecho. Igual que los ejercicios de listening: será por obras de teatro y conciertos... Y lo bonito que va a ser dentro de unos años escuchar a una muchacha de Milwaukee con acento de Chamberí o a un japonés soltando un ‘ejque’. FOTO: Madrileños en Fitur | efe