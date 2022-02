Todavía se habla del coronavirus en el Congreso, para mal

Entre que hay temas con mucha más chicha y que la pandemia ya ha dejado de ser nuestra principal preocupación, habíamos llegado a pensar que en el Congreso ya no se habla de contagios, mascarillas y demás. Pero sí. Porque mientras haya un asunto que pueda generar confrontación, habrá un político dispuesto a sacarle provecho. La bronca de ayer la protagonizaron Carolina Darias y el diputado de Vox Juan Luis Steegmann a cuenta, sobre todo, de la vacunación. La ministra tiene clavada la espinita de que los dirigentes de la formación de Abascal –él incluido– evitaran aclarar si estaban o no vacunados. Se quedaría un poco más tranquila al saber que Steegmann, médico de profesión, no solo aclaró que se ha vacunado sino que hizo una defensa de la vacunación y la ciencia. Algo es algo. FOTO: Darias, con aspecto de estar dolida | EFE