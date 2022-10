El tirón (o no) de la cumbre

Una cumbre internacional del más alto nivel es sinónimo de buena cobertura mediática y, precisamente por eso, habrá quien piense que es también el escenario perfecto para que una protesta no pase desapercibida. O quizá, precisamente porque hay una cumbre internacional del más alto nivel, todo lo demás queda eclipsado. Entre que las cámaras enfoquen a Pedro Sánchez en el marco incomparable que es A Coruña –malo será que la visita no sirva para promover la ciudad como destino– y que se centren en la concentración de trabajadores de la educación o la enfermería que claman por la recuperación del poder adquisitivo, la decisión parece clara. Por no hablar de que los responsables de la seguridad y del protocolo de la visita ya se habrán encargado de que uno y otros no coincidan ni siquiera un nanosegundo en el Metaverso, que diría Tamara Falcó. Pero por intentarlo, que no quede. Igual nos llevamos una sorpresa.