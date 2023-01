Que tiemble el Hoffenheim: ¡a por Angeliño!

Que se anden con ojo en el Hoffenheim, que no saben de lo que son capaces los coruñeses en general y los deportivistas en particular cuando se trata de que uno de los suyos vuelva a casa. Y Angeliño es blanquiazul por los cuatro costados, como se ha encargado de demostrar cada vez que ha tenido ocasión. Y si encima la idea de que el defensa de Coristanco baje al barro es de Lucas Pérez, no hay más que hablar. Como si hay que fletar autobuses para presionar en la mismísima sede del club alemán. Pero de momento, con hacer campaña en las redes sociales llega. Más que nada, porque todo era una broma del futbolista de Monelos, que en una entrevista en Twitch comentó que podrían enviarle una carta al Hoffenheim para que dejase ir al jugador y promover el ‘free Angeliño’ en internet. Lástima que los teutones anden justos de humor. Su reacción a la iniciativa de los deportivistas ha sido bloquearlos. Vamos, que Angeliño no va a ser refuerzo de invierno.