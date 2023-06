Suspense otra vez en la Alcaldía

cuando se las parecían felices los izquierdistas de A Illa, porque PSOE y BNG suman, la negociación para intentar la investidura del sábado hace aguas. El Bloque, de hecho, las dio ayer por paradas. Bastión socialista desde siempre, la localidad castigó esta vez al PSOE con tres ediles aupando al BNG con otros tres. Un empate que al Bloque no solo le sabe a bipartito, sino a Alcaldía compartida: Dos años una formación y dos años la otra. El PSOE, que la quiere para sí, no la ve igual. El conservador Matías Cañón, mientras, espera con sus cinco actas a que no se pongan de acuerdo.