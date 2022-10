El suministro de cerveza, garantizado

La sequía no supone un riesgo real para la producción de cerveza. Aunque afirman que es imposible predecir el futuro, los fabricantes señalan que la escasez de agua no es un problema real y que no se prevé un desabastecimiento de esta bebida en España. Las fábricas del sector requieren de una gran cantidad de agua. Producir un litro de cerveza supone emplear entre tres y cinco de agua, informa Estrella Galicia. En España, a lo largo de 2021 se fabricaron 3.662 millones de litros de cerveza. En Galicia no habrá problemas, porque el auge de las cervezas artesanales cubrirá los posibles huecos, si hubiere.