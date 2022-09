Ya somos una ciudad turística total

¿hace mucho que no se dan una vueltecilla por el centro de nuestra ciudad? Pues si se la dan comprobarán que ya somos como París, Roma, Ámsterdam o New York. Hace un tiempo, no mucho, era más fácil encontrar la aguja del pajar que un guía seguido de un nutrido grupo de turistas. Ahora, con el frecuente trasiego de cruceros, ya vemos a diario un montón de guías con el paraguas en alto liderando a sus huestes. Y además otra cosa. Que los turistas alucinen con la pasada de ciudad que tenemos es muy normal; la mayoría de ellos es la primera vez que la ven y quedan deslumbrados. Lo que no deja de ser chocante es que ahora los que alucinamos somos los coruñeses, que también parece que es la primera vez que vemos la ciudad. Ahora también nosotros nos interesamos por la historia de lo nuestro y nos apuntamos a las visitas guiadas. Si es que no hay como que otro le eche el ojo a tus cosas para que las valores...