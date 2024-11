La lista del casting de entrenadores que está llevando a cabo el Dépor no tiene nada que envidiarle a ninguna superproducción de Hollywood en lo que a extensión se refiere. Pero, tras lo de Cartagonova, no son pocos los que piensan que no hace falta buscar más, que la solución está en casa. Por lo menos, la oportunidad de seguir ante el Eibar se la ha ganado.