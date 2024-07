Que el verano coruñés amenace con no comparecer no exime a los socorristas de cumplir con su función en las playas. Y a falta de bañistas y tomadores de sol, lo que procede es prepararse para cualquier situación que se pueda dar. Y así están los rescatadores, entrenando para mantener la forma física y perfeccionando el modo de evitar las corrientes mientras vigilan a los que se resisten a no pisar la arena en pleno julio. Para cuando llegue el sol tendremos a los socorristas más preparados.