Sobornos con distinta vara

la OCDE subraya la muy baja efectividad de la acción en España contra los sobornos pagados en el extranjero, ya que en más de 20 años que lleva la normativa en vigor solo se ha llegado a condenar a dos personas en un único caso. Los autores no solo se declaran “muy preocupados” porque solo se haya concluido ese único caso, con la condena de dos personas, sino que dicen estar “extremadamente preocupados” porque aunque en 2010 se introdujo una legislación contra la corrupción de las empresas, no ha habido sanciones contra ninguna compañía por pagar comisiones en el extranjero. Tampoco habrá en breve malversación para fines no privados.