Simulacro en A Malata

No es fácil de explicar, pero el sistema de sorteo de la Copa del Rey le garantiza varias cosas al Racing de Ferrol: por un lado, que su rival será un equipo de Primera División; por otro, que el encuentro se jugará en A Malata. El resto, son posibilidades. No será ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid. Podría ser el Celta. En cualquier caso, los de Parralo y la afición van a tener un bonito regalo. Otro simulacro de sueño. Pero los dieciseisavos no son el final del camino. El Racing lleva casi un año demostrando que derrotarlo en su campo es misión imposible. Soñar es de racingustas.