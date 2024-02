Siempre podemos confiar en el alcalde de Ourense

En cuanto uno descubre el vídeo de campaña de Democracia Ourensana ya no puede reprimir la necesidad de compartirlo en cuantos grupos de WhatsApp tenga a mano. El alcalde de Ourense nunca defrauda. En lo que a espectáculo se refiere, queremos decir. Pocas veces habrá entrado alguien a un estudio de grabación con más entusiasmo que Jácome, que, quizá contagiado por el espíritu de la canción –una suerte de versión electoral del ‘In the navy’ de Village People–, hace palidecer a los más enérgicos reclutadores del ejército norteamericano. Algunos han nacido para no pasar desapercibidos.