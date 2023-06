El Senado, la cosa de la transparencia y las leyes de segunda

El Senado requiere a Feijóo que actualice su declaración de ingresos, para aclarar si está percibiendo un sueldo del partido que no habría comunicado a la Cámara. No han faltado voces que califican de menor la cuestión. La transparencia luce mucho cuando se incluye la palabra en una norma. España presumió de leyes de transparencia hace una década, cuando la regulación europea terminó empujando a los estados miembros a incorporarlas. Según estas, usted debería saber lo que cobra su alcalde, o el patrimonio de cualquiera de sus concejales, únicamente a un par de clics en la sede electrónica de su ayuntamiento. La realidad es tozuda y son noticia los concellos que han cumplido o siguen cumpliendo con ello. Y no pasa nada. Como si hubiese leyes de primera o de segunda.